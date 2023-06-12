عاجل
د. عبد السند يمامة : الغلابة في مقدمة أولوياتي إذا ترشحت للرئاسة رئيس حزب الوفد يطالب بتعديل الدستور الحالي وإزالة ما به من عوار
الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

د. عبدالسند يمامة: حزب الوفد ليس جمعية خيرية وله تراث رئاسي عريق

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد د.عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب ليس جمعية خيرية بل له تراث رئاسي عريق، مشيرًا إلى أنه عضو في الحزب منذ 20 عامًا، وأنه شاهد على الانتخابات الرئاسية السابقة ووقتها طالبت الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق بالترشح فيها باعتبارها فرصة ذهبية لحزب الوفد.

وكشف د. عبدالسند يمامة، أنه جلس مع أعضاء الهيئة العليا واقترح عليهم خوض الانتخابات، ففوجئ بمطالبتهم له بالترشح، مؤكدًا أن 53 عضوا من الهيئة العليا وافقوا على ترشحه.

txt

رئيس حزب الوفد يرفض أن يكون وسيطًا في المشهد السياسي

txt

رئيس حزب الوفد يتطلع لانتخابات رئاسية حقيقية

ولفت رئيس حزب الوفد  إلى أن الدكتور أيمن نور راسله وطلب منه الإجابة على بعض الأسئلة ومناظرته على الهواء، ووصف د. يمامة استفساراته بأنها فجة بطريقة غير مقبولة.

ونوه إلى أن حزب الوفد له تاريخ عريق ولا يصح أن يكون له عدد قليل من النواب في مجلسي النواب والشيوخ، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تين”، اليوم الاثنين.

مواد متعلقة

د.عبدالسند يمامة يكشف عن احتمالية ترشحه لرئاسة الجمهورية .. شاهد

د. عبدالسند يمامة: الشعب المصري رفض استمرار "الإخوان" وثورة 30 يونيو قضت على مخططات الجماعة الإرهابية

د. عبدالسند يمامة: «30 يونيو» وضعتنا على الطريق الصحيح.. وأعادت مصر للمصريين

د. عبدالسند يمامة: اليوم نكرم أرواحا فارقتنا ونقول لهم لم ولن ننساكم

د. عبدالسند يمامة يدعو الوفديين للمشاركة بفعالية في الحوار الوطني

د. عبدالسند يمامة يدشن بوابة الوفد الإلكترونية في ثوبها الجديد (فيديو وصور)
الجريدة الورقية