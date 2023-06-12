د. عبدالسند يمامة: حزب الوفد ليس جمعية خيرية وله تراث رئاسي عريق

أكد د.عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب ليس جمعية خيرية بل له تراث رئاسي عريق، مشيرًا إلى أنه عضو في الحزب منذ 20 عامًا، وأنه شاهد على الانتخابات الرئاسية السابقة ووقتها طالبت الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق بالترشح فيها باعتبارها فرصة ذهبية لحزب الوفد.

وكشف د. عبدالسند يمامة، أنه جلس مع أعضاء الهيئة العليا واقترح عليهم خوض الانتخابات، ففوجئ بمطالبتهم له بالترشح، مؤكدًا أن 53 عضوا من الهيئة العليا وافقوا على ترشحه.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أن الدكتور أيمن نور راسله وطلب منه الإجابة على بعض الأسئلة ومناظرته على الهواء، ووصف د. يمامة استفساراته بأنها فجة بطريقة غير مقبولة.

ونوه إلى أن حزب الوفد له تاريخ عريق ولا يصح أن يكون له عدد قليل من النواب في مجلسي النواب والشيوخ، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تين”، اليوم الاثنين.