الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس حزب الوفد يتطلع لانتخابات رئاسية حقيقية

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة ورئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن لحزب الوفد مآخذ على السياسة الاقتصادية الحالية، أنه سيتم تحديد موعد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قريبًا.

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وكشف رئيس حزب الوفد، خلال تصريحاته له مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، عن خبرته السياسية، موضحًا أنه عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وعميد معهد الدراسات بحزب الوفد، وعضو لجنة وضع الدستور 2012، وله مواقف فريدة، مشددًا على أن في ثاني جلسة في لجنة وضع الدستور تم الاعتراض على عصام العرياني ورفع دعوة أمام محكمة القضاء الإداري وأختص به عصام العرياني والدكتور محمد مرسى وكافة الأعضاء، موضحًا أن التشكيل إينذاك خالف اللائحة.

 

وأشار إلى أنه كان له دعوة أمام محكمة القضاء الإداري، عندما جمع وزير المالية بين وزارة المالية ووزارة أخرى، مؤكدًا أن له مواقف وكان محامي في أكبر قضية في التاريخ بخصوص "إنهيار البرجين في نيويورك"، حيث إنه كان المصري الواحد الذي كان في اللجنة التي تم تشكيلها، موضحًا أن الظرف الاقتصادي والسياسي يقتدي لانتخابات حقيقية وحرة، وستكون الانتخابات المقبلة حقيقية وحرة.

 

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