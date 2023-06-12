حضري عصير الليمون بالأناناس والزنجبيل لمواجهة الحر

يعتبرعصير الليمون بالأناناس والزنجبيل من عصائر الصيف الطبيعية الشهية والمنعشة لجسم الأنسان الذي يواجه به موجة الحر، لذلك نقدم إليكم طريقة التحضير.

مقادير عصير الليمون بالأناناس والزنجبيل

- الماء : ليتر

- الزنجبيل : 50 غم (طازج ومقطع شرائح)

- سكر : ربع كوب (دايت)

- أناناس : 4 شرائح

- عصير الليمون : 2 حبة (حامض)

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

عصير الليمون بالأناناس والزنجبيل

طريقة التحضير

ضعي الماء مع شرائح الأناناس وشرائح الزنجبيل في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي المكونات جيداً.

صفّي الخليط بمصفاة ناعمة، ثم أضيفي عصير الليمون، والسكر، واخلطي جيداً حتى يذوب السكر.

صُبي العصير بأكواب التقديم، وأضيفي الثلج بحسب الرغبة، وقدميه.

عصير الليمون بالأناناس والزنجبيل

فوائد الليمون

ترطيب الجسم

الترطيب المناسب عن طريق الماء العادي ضروري للصحة العامة، لكن أجسامنا تتطلب الكثير منها على مدار اليوم، ويمكن أن يكون الحصول على كمية كافية من الماء أمرا صعبا إذا كنت شخصا يحتاج إلى القليل من النكهة في مشروباته، مما يعني أنه من السهل أن تصاب بالجفاف دون أن تدرك ذلك.

الجفاف يؤثر على جسم الإنسان بصورة سلبية، ومن أبرز آثاره تغيرات المزاج، وارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التركيز.

ماء الليمون يساعد على منع الجفاف مع كل رشفة، مما يمنحك فرصة أكبر للحصول على جميع فوائد الترطيب المناسب، بما في ذلك زيادة الطاقة ودعم صحة القلب.

مصدر لـ"فيتامين سي"

يعتبر ماء الليمون الساخن مصدرا رائعا لفيتامين سي الضروري لصحتك العامة.

فيتامين سي يساعد في دعم نظام مناعة الجسم وتقويته، وبالتالي حمايتك من نزلات البرد والفيروسات.

يساعد الفيتامين على تقوية الغضاريف والعظام والأسنان.

يساعد فيتامين سي جسمك على تكوين الكولاجين، والتئام جروح الجلد بأمان.

ونوه خبراء تغذية إلى أنه بإضافة نصف ليمونة لبضعة أونصات من الماء يمكن أن تفي بما يصل إلى سدس الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي.

كما أن إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء البارد (أو حتى ملء بعض صواني مكعبات الثلج بماء الليمون) تعد خطوة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.