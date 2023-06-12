اصنعي عصير الفراولة وعززي مناعة أسرتك

تُعرف فاكهة الفراولة بمذاقها اللذيذ وفوائدها المتعددة، حيث تعمل على رفع مناعتك ولها دور كبير في زيادة التركيز، ولذلك نقدم لك طريقة تحضير عصير الفراولة بدون لبن اللذيذ والمفضل لدى الكبار والصغار.

عصير فراولة

طريقة عمل عصير الفراولة

المقادير

- الماء : كوبان

- الفراولة : 300 gr (حبات حسب الرغبة)

- قطر الفراولة (شربات الفراولة): 5 ملاعق كبيرة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة (المطحون)

طريقة التحضير

1. تخلط شربات الفراولة مع المياه المعدنيّة في الخلاّط الكهربائي، ثم تضاف حبّات الفراولة الطازجة، ويضرب هذا الخليط مجدّداً.

2. يقدّم عصير الفراولة في كوب طويل مع الثلج المطحون، ويزيّن بقطع الفراولة.

عصير فراولة

فوائد فاكهة الفراولة

تمنع الإصابة بالسرطان

تم ربط تناول التوت بانتظام، بما في ذلك الفراولة ، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الرئة ، حيث تم تصنيف الفراولة ضمن أفضل 10 فواكه من حيث القدرة المضادة للأكسدة ، وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قدرتها على المساعدة في الوقاية من السرطان، حيث تحارب مضادات الأكسدة مركبات الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية مزمنة.

تعزز مناعتك

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بفيتامينC ، فمن المحتمل أن يتبادر إلى الذهن البرتقال لكن الفراولة هي أيضًا مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، حيث تحتوي على 100 في المائة (ما يقرب من 100 ملليجرام) من الاحتياجات اليومية في كوب واحد فقط من شرائح التوت.

تحافظ على صحة عقلك

أن تناول الفراولة بانتظام قد يبطئ التدهور المعرفي لدى النساء الأكبر سنًا ، وهو ما عزاه الباحثون إلى مستويات عالية من مركبات الفلافونويد (المعروفة أيضًا باسم المواد المضادة للالتهابات الموجودة في النباتات).

تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحد فوائد الفراولة تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، وتعزى هذه الفائدة المحتملة إلى احتواء الفراولة على كل مما يأتي:

الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

البوتاسيوم، إذ يُعزز البوتاسيوم صحة الأوعية الدموية، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.﻿

نسب معتدلة من حمض الفوليك الذي يُساعد على تحسين صحة القلب.

مضادات الأكسدة، مثل: الأنثوسيانين، ومضادات الالتهاب، مثل: الفلافونويدات، والتي جميعها تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.