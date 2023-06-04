عصير الموز بالتمر والمكسرات.. هدية طبيعية يحتوي على فوائد مهمة

يحتوي عصير التمر بالموز والمكسرات على العديد من الفوائد التي تغير صحتك للأفضل 180 درجة، حيث يعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، و يمنح الجسم الطاقة اللازمة و يسهم في علاج فقر الدم لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين "ج"، كما أنه مضاد لحموضة المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده وطريقة تحضيرة.

عصير موز بالتمر

فوائد عصير الموز بالتمر والمكسرات

دعم حركات الأمعاء الصحية

يمكن أن يكون الموز الغني بالألياف تذكرة ذهبية لحركات الأمعاء الصحية والمنتجة، "البكتين"، وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج، قد يساعد في دعم عادات الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك.

علاج فقر الدم

كما يعد التمر مصدرًا ممتازًا للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دورًا جيدًا في علاج فقر الدم (الأنيميا)، الناتج عن نقص الـحديد، كما يساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم.

تعزيز صحة الجهاز العصبي

ويحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الغلوكوز ضروري لعمل الدماغ باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة.

كما أن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب بفعالية أكبر، إضافة إلى ذلك فإن مكونات التمر تعمل على زيادة اليقظة، وسرعة البديهة، ورد الفعل على المحفزات المختلفة.

تعزز طاقتك

يمكن أن يعزز تناول المكسرات في الصباح طاقتك ويساعدك على العمل بشكل صحيح طوال اليوم، هذا بسبب وجود الفيتامينات والمعادن والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأخرى فيها، فيمكنك تناول بعض المكسرات عندما لا يكون لديك وقت لتناول الإفطار.

مضادات الأكسدة القوية

كما تعمل تناول المكسرات كمضادات للأكسدة، وبالتالي تمنع الخلية من التلف وتحارب الالتهابات، ولا تنس أن تأكل المكسرات إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة صحية، فهي لها دور فعال في الحصول على بشرة صافية ونضرة، من بين جميع المكسرات، يحتوي عين الجمل على أعلى مستوى من مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.