أدعية تيسير امتحانات الثانوية العامة



انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم الاثنين في كافة محافظات الجمهورية والتي بدأت بالمواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية والوطنية على أن ينتهي قطار الامتحانات يوم 13 يوليو المقبل.



ويعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق خلال فترة الامتحانات، حيث تتصدر أدعية تيسير الامتحانات محرك البحث" جوجل"، لتيسير الامور وقضاء الحوائج.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية تيسير الامتحانات في سطور:

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.

اللهمّ أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.

اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ربى اشرح لي صدري ويسر لي امرى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني وأصلح بي الامة.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.