الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلي بلقب الإفريقي الـ11

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهليالتهنئة والتحية لأعضاء وجماهير القلعة الحمراء ومحبيه في كل مكان، بمناسبة تتويج الشياطين الحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١١ في تاريخ النادي.

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وحرص محمود الخطيب على توجيه تحية خاصة لجماهير الأهلي التي زحفت خلف الفريق إلى المغرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، لإحراز كأس البطولة وتحقيق انتصار كبير للأهلاوية والرياضة المصرية.

محمود الخطيب يشيد باللاعبين والجهاز الفني والإداري

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي وكل منظومة الفريق على مدار مشوار البطولة.

وقال رئيس الأهلي إن كل عنصر منهم يستحق التحية والتقدير، خاصة أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة ومطبات صعبة، لكن كالعادة كانوا عند حسن الظن وأسعدوا جماهير الأهلي بالكأس الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن ما حققه فريق الكرة من إنجازات هذا الموسم يحمله مسئوليات مضاعفة في الفترة القادمة، تستوجب عليه مضاعفة الجهد واستمرار التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات.



توج الفريق الكروي بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمره الحادية عشر في تاريخه بعد التعادل مع الوداد البيضاوي المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر على الوداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي .

