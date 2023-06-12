حسين الشحات: الأهلي استحق التتويج باللقب عن جدارة ‏

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه استحق التتويج بلقب ‏دوري أبطال إفريقيا بعد الأداء الذي قدمه في لقاءي الذهاب والعودة في نهائي البطولة أمام ‏فريق الوداد المغربي.‏

وأضاف الشحات: «عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بالقاهرة في ذهاب نهائي ‏البطولة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف كان لدينا ثقة كبيرة أن الفريق قادر على التتويج ‏باللقب، وجئنا إلى المغرب بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق اللقب، واستطعنا أن ‏نعوض تأخرنا ونسجل هدف التعادل ونتوج باللقب من المغرب».‏

وأوضح لاعب الأهلي أن طموحات اللاعبين لا تتوقف عند التتويج ببطولة، وأن الفريق ‏مستمر في تحقيق أهدافه والتتويج بالألقاب مع النادي.‏

وأشار الشحات إلى أن الأهلي دائمًا ما يكون عند حسن ظن جماهيره ومحبيه الداعمين له ‏خلال مشواره في كل البطولات.‏

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد أن لقب دوري الأبطال يعيد الفريق من جديد ‏إلى التواجد في كأس العالم للأندية وفي المكانة التي يستحقها الفريق، وأن جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني لديهم الإصرار في حصد كل البطولات المقبلة.‏

الشناوي: الأهلي لا يعيش على إنجازات الماضي

ومن جهته أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، على حساب الوداد المغربي، بعد التعادل معه في ملعبه بكازابلانكا 1- 1، وعقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2- 1، وأكد الشناوي أن الأهلي يستحق الفوز بالبطولة.

وأكد قائد الأهلي أن التتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الـ11 شعور رائع للغاية، وخاصة أن الفوز جاء خارج القاهرة، وفي ملعب الوداد بالمغرب، الذي تعرض فيه الأهلي لظلم كبير في العام الماضي بسبب تحديد دولة المغرب كمستضيف للمباراة النهائية، ولكن الأهلي رغم ذلك لعب المباراة وخسرها، لذلك كانت هناك دوافع كبيرة لدى اللاعبين للفوز بها العام الحالي على نفس الملعب، وهو ما نجحوا فيه باستحقاق كبير.

ووجه الشناوي التهنئة لزملائه اللاعبين قائلًا: «كلهم كانوا رجالًا وقدموا مباراة رائعة. أهنئ أيضًا مجلس إدارة النادي والجهاز الفني وكل منظومة الأهلي. الجميع اجتهد كثيرًا من أجل حصد هذا اللقب».