سعد شلبي: الأهلي حصد نتيجة قراراته السليمة في الموسم الماضي

وجه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تهئنة القلعة الحمراء بالتتويج القاري، مؤكدا أنه كان واثقًا من التتويج باللقب القاري رغم صعوبة المباراة.

وقال شلبي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "مكافأت اللاعبين طبقا للوائح، ولكن سيكون هناك تقدير خاص لهذه البطولة، ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، يقدر جهود اللاعبين، وأكدت وجهة نظر النادي تجاه ما حدث في الموسم الماضي".

وأضاف: "الارقام القياسية التي يحققها الأهلي من الصعب على اي فريق آخر في افريقيا تحقيقها".

وواصل: "النادي الأهلي له مبادئ لا تتغير، ورغم أن الفريق فقد العديد من الألقاب في الموسم الماضي، قمنا بتحليل الأمور وقرر جهاز الكرة اراحة اللاعبين في ظل حالة الاجهاد والضغوط التي لم يتعرض لها أي فريق في العالم".

وزاد: "الأهلي مؤسسة عريقة ويتم دراسة كافة الأمور بعناية تامة، وقمنا باراحة اللاعبين واعتذرنا عن بطولة كأس الرابطة، ويتم مناقشة كافة القرارات داخل الغرف المغلقة، وهذا الجيل هو من حقق الألقاب وكان هناك دعم ومساندة كبيرة للاعبين وقرر الحفاظ عليهم وتقديرهم من أجل استعادة البطولات وكانت النتيجة هي الفوز بكل البطولات".

وأكمل: "واجهنا العديد من التحديات هذا الموسم، وتجاوزنا كافة الصعوبات وسنواصل السير نحو البطولات الآخرى، والاهلي اتخذ قرارات جاءت في صالح الفريق مثل الاعتذار ايضا عن البطولة العربية".

وأتم: "وجود حسام غالي في رئاسة البعثة وفي استلام الكأس والميداليات، هو ترشيخ لمبادئ النادي الأهلي، والكابتن الخطيب دائمًا يدعم ويساند أعضاء المجلس، هو حريص على استمرار مبادئ الأهلي ليعرفها الاجيال القادمة".

عبد المنعم: سعيد بأول القابي الافريقية مع الأهلي

كما عبر محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب ‏دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الوداد المغربي بهدف لمثله، في إياب النهائي الذي أقيم ‏على المركب الرياضي محمد الخامس.‏

وقال عبد المنعم: احتفالي بلقب دوري أبطال إفريقيا مضاعف، لا سيما أن اللقب هو الأول لي ‏على مستوى دوري الأبطال مع الأهلي، ولذلك هي بطولة غالية جدًّا بالنسبة إليَّ، إلى جانب تسجيلي ‏هدف التعادل الذي أهدى الفريق اللقب.‏

كما أهدى مدافع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا إلى عائلته، مشيرًا إلى أنهم داعمون له وأنهم ‏يستحقون الكثير.‏