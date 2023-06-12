معلول: لم أشغل نفسي بالانتقادات ..وحققنا بطولة غالية جدا

عبر علي معلول،مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حسب الوداد المغربي بعد التعادل معه بنتيجة1-1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، وذلك عقب الفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

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وقال معلول: «مبروك لكل جماهير النادي الأهلي التي وقفت خلفنا كثيرًا، وخصوصًا بعد الأسبوع الصعب الذي عشناه عقب مباراة الذهاب في القاهرة .

وتابع نجم دفاع الأهلي : " البعض قال إنني كنت السبب في الهدف الذي تلقيناه في القاهرة ولكني لم أشغل نفسي بهذه الانتقادات، وركزت على تقديم مستوى جيد فقط في مباراة الإياب أمام الوداد ».

على معلول : لدينا مجموعة لاعبين أكثر من رائعة.. الأهلي يعرف كيف يفوز بالبطولات

وتابع معلول قائلًا: «الحمد لله حققنا بطولة غالية جدًّا ، لدينا مجموعة لاعبين أكثر من رائعة والقادم أفضل للأهلي دائمًا ، الوداد كانت لديه ثقة كبيرة في الفوز بالبطولة اليوم خاصة بعد تسجيله هدفًا في لقاء الذهاب ولكن الأهلي يعرف جيدًا كيف يفوز بالبطولات».

وكان معلول نجح في صناعة هدف التعادل الذي سجله محمد عبد المنعم برأسية رائعة، بعدما أرسل له كرة ركنية بامتياز، ليتسبب هذا الهدف الحاسم في تتويج الأهلي بالبطولة الإفريقية للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء .