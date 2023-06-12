أفشة: التتويج باللقب الإفريقي جاء نتاج مجهود وتعب من الجميع

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالناديعن سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، مؤكدا أن التتويج باللقب جاء نتاج مجهود وتعب كل أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني ودعم جماهيري كبير.

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ووجه أفشة الشكر إلى جماهير الأهلي قائلًا: «جمهور الأهلي دعمنا بشكل كبير على مدار الموسم داخل مصر وخارجها. جمهور الأهلي في كل مكان دائمًا يقف خلفنا ويساهم في تتويجنا بكل البطولات».

أفشة: الأهلي يعرف كيف يقف من جديد ويستعيد انتصاراته وبطولاته

وأضاف نجم وسط الأهلي: «عندما خسرنا اللقب في العام الماضي قلت وقتها إن الأهلي عندما يقع يعرف جيدًا كيف يقف من جديد ويستعيد انتصاراته وبطولاته، وأقول لمن لا يعرف ذلك فليرجع للتاريخ».

وأتم حديثه قائلًا: «نحترم جميع وجهات النظر ونتقبل الانتقادات، ولكننا نعرف قدرنا جيدًا ونرد في الملعب دائمًا».

ونجح الأهلى في حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمره الحادية عشر في تاريخه بعد التعادل مع الوداد البيضاوي المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسجل هدف تعادل الأهلي في مباراة الإياب محمد عبدالمنعم من رأسية سكن الشباك في الدقيق 77.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر على الوداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي .