الأولمبية تهنىء الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية.

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ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للاعبي فريق النادي الأهلي والجهاز الفني على هذا المستوى المميز والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في مسيرة الفريق

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

و توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تفوقه على الوداد المغربي في نهائي البطولة.

وتعادل الأهلي أمام الوداد في مباراة الإياب بنتيجة 1-1 ليحسم اللقب لصالحه بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

الوداد يلدغ الأهلي بهدف عطية الله في الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط قوي من فريق الوداد الذي نجح في محاصرة الأهلي بمناطقه الدفاعية منذ الدقيقة الأولى.

فشل الأهلي تماماً في الخروج بالكرة تحت ضغط لاعبي الوداد الذي شك خطورة كبيرة من خلال الطرف الأيمن وانطلاقات الثنائي علي معلول ومحمد اوناجم.

وتصدى محمد الشناوي لأكثر من كرة خطيرة بينما إعتمد الأهلي على الكرات الثباتة التي حصل عليها خلال هذا الشوط.

في المقابل شكلت الكرات الثابتة للوداد خطورة كبيرة على دفاعات الأهلي، ومن إحدى هذه الكرات نجح عطية الله في خطف هدف التقدم للوداد وسط أجواء نارية في المدرجات.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات مغربية عابها التسرع أمام تمساك رائع للأهلي الذي ظهر أكثر قوة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز الأهلي باللقب.

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

وكان الاهلي قد بدا المباراة النهائية أمام الوداد بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا

في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو