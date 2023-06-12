أشرف صبحي يهنئ الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي النادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، لفوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه فريق الوداد الرياضي المغربي، في المباراة التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس بالمغرب،في مجموع المباراتين 3-2 لصالح النادي الأهلي.



وقال صبحي : "مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة شىء مفرح جدآ للكرة المصرية، وتتويج الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيد على ريادة الكرة المصرية"، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق لقب البطولة الأفريقية، قائلًا: "تتويج الأهلي بدوري الأبطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية،

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، يمثل دعم وحافز للمنتخب ،وبخاصة لاعبيه المنضمين للمنتخب، استعدادا لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تفوقه على الوداد المغربي في نهائي البطولة.

وتعادل الأهلي أمام الوداد في مباراة الإياب بنتيجة 1-1 ليحسم اللقب لصالحه بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

الوداد يلدغ الأهلي بهدف عطية الله في الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط قوي من فريق الوداد الذي نجح في محاصرة الأهلي بمناطقه الدفاعية منذ الدقيقة الأولى.

فشل الأهلي تماماً في الخروج بالكرة تحت ضغط لاعبي الوداد الذي شك خطورة كبيرة من خلال الطرف الأيمن وانطلاقات الثنائي علي معلول ومحمد اوناجم.

وتصدى محمد الشناوي لأكثر من كرة خطيرة بينما إعتمد الأهلي على الكرات الثباتة التي حصل عليها خلال هذا الشوط.

في المقابل شكلت الكرات الثابتة للوداد خطورة كبيرة على دفاعات الأهلي، ومن إحدى هذه الكرات نجح عطية الله في خطف هدف التقدم للوداد وسط أجواء نارية في المدرجات.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات مغربية عابها التسرع أمام تمساك رائع للأهلي الذي ظهر أكثر قوة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز الأهلي باللقب.

تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

وكان الاهلي قد بدا المباراة النهائية أمام الوداد بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي إفريقيا

في مركز حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع : ارسن زولا، أمين فرحان، ايوب العملود ، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: يحيي الجبران ، جلال الدوادي، أيمن الحسوني .

في خط الهجوم: سيف الدين بوهرة ، محمد أوناجم، بولي سامبو