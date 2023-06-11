أبطال أفريقيا.. سجل تاريخ الفائزين بأمجد الألقاب القارية للأندية

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم الأفريقية والعربية عن مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي ، والمقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية ، وحسم الأحمر مواجهة الذهاب بثنائية لهدف ، عبر كل من بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا ، بينما قلص الفريق المغربي النتيجة عبر لاعبه بوهرة.





وفيما يلي سجل المتوجين بلقب دوري أبطال أفريقيا تاريخيًا..

الأهلي في صدارة الأندبة برصيد 10 ألقاب.

الزمالك بواقع 5 ألقاب.

مازيمبي الكونغولي 5 ألقاب.

الترجي الرياضي التونسي 4 ألقاب.



هافيا كوناكري الغيني 3 ألقاب.

الوداد المغربي 3 ألقاب.

الرجاء المغربي 3 ألقاب.

كانون ياوندي الكاميروني 3 ألقاب.



أشانتي كوتوكو الغاني لقبين.

شبيبة القبائل الجزائري لقبين.

إنيمبا النيجيري لقبين.

وفاق سطيف الجزائري لقبين.



فيتا كلوب الكونغولي لقب.

هارتس أوف أوك الغاني لقب.

النجم الساحلي التونسي لقب.

أولاندو الجنوب أفريقي لقب

أسيك الإيفواري لقب.

الإسماعيلي لقب.



الأفريقي التونسي لقب.

الجيش الملكي المغربي لقب.

دوالا الكاميروني لقب.

أوريكس دوالا الكاميروني لقب.

ستاد أبيدجان الإيفواري لقب.

صن داونز الجنوب أفريقي لقب وحيد.

محاضرة فنية أخيرة ..

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة بفندق الإقامة مع اللاعبين قبل التوجه إلى الاستاد في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

ويراجع كولر مع لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني كافة ، خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها.