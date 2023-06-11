النجم الأخطر.. ماذا قدم بيرسي تاو مع الأهلي في أفريقيا

يستعد النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لقيادة هجوم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد الذي يقام مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتوج بيرسي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة عندما كان لاعبًَا ضمن صفوف صن داونز الجنوب إفريقي.

وفاز الجناح الأيمن بيرسي تاو بـ 4 بطولات مع النادي الأهلي بواقع كأس السوبر المصري مرتين وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر مرة واحدة.

بيرسي تاو

ويعد بيرسي تاو هو نجم الأهلي الأبرز في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما يعتبر النجم الجنوب إفريقي هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 قبل انطلاق إياب الدور النهائي للبطولة.

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتمكن بيرسي تاو من المساهمة في 10أهداف مع النادي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023 بعدما سجل 5 أهداف وصنع مثلهما خلال مشاركته في 11 مباراة.

ونجح بيرسي تاو في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف مع الأهلي في دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بينما أحرز 3 أهداف وصنع هدفين في الأدوار الإقصائية للبطولة هذا الموسم.

وساهم بيرسي تاو في فوز الأهلي على الوداد بنتيجة 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول برأسية متقنة بعد عرضية صحيحة من حسين الشحات.

ويعد بيرسي تاو هو رابع أكثر اللاعبين صناعة للفرص الكبيرة في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح في صناعة 4 فرص محققة.

وبشكل عام فقد خاض بيرسي تاو إجمالي 21 مباراة في دوري أبطال أفريقيا منذ انتقاله للنادي الأهلي، ونجح في تسجيل 8 أهداف بينما صنع 10 آخرين.

