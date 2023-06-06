أبومسلم: كولر أعاد إكتشاف بيرسي تاو في الأهلي

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اعاد اكتشاف بيرسي تاو مع القلعة الحمراء بعد سلسلة من الاصابات التي طاردته في الفترة الماضية.



وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :"في رأيي أن بيرسي تاو" يقدم آداء مميز تحت قيادة كولر وبات لاعب مهم في تشكيل الأهلي الأساسي في المباريات المصيرية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الدوري الممتاز".

وأضاف:" بيريي تاو يعيش أفضل فتراته الفنية داخل القلعة الحمراء ويقدم أداء مميز تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأحمر ".

وأكمل: " من وجهة نظري أن خطأ علي معلول ظهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي لا يقلل منه على الاطلاق فهو لاعب كبير وصاحب إنجازات لا تنكر".

وأتم:" أعتقد أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيطلب من معلول الاهتمام بالشق الدفاعي في مباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

موعد مباراة الوداد والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل 11 من الشهر الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وحقق الأهلي فوزًا بثنائية مقابل هدف على الفريق المغربي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ذهابًا، وحملت الأهداف توقع كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن اليوم الثلاثاء تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.