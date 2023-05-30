بيرسي تاو يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مؤخرا مع بيرسي تاو جناح الفريق، بعدما تلقى عروض عديدة من فرق أوروبية.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد الإبقاء على بيرسي تاو وتمديد عقده، واللاعب رحب بالبقاء داخل الأهلي بعدما استعاد مستواه".

وأضاف: "بيرسي تاو أبدى سعادته بالبقاء في الأهلي، ورحيله سيكون حال وصول عرض جيد من اوروبا، لكن الجلسة انتهت بين عبدالحفيظ واللاعب بموافقته على تمديد عقده".

وواصل: "محمد رضا بوبو مرشح وبقوة للانتقال إلى الأهلي، وهو من اللاعبين المطلوبين من جانب مارسيل كولر الذي أبدى اعجابا بقدراته".

وزاد: "هناك احد العروض الاماراتية لضم بوبو، لكن اللاعب يريد الأهلي، وتم ابلاغ اللاعب من جانب ادارة ناديه بعدم وصول أي عروض رسمية من جانب مسئولي الأهلي لضمه".

محمد شبانة: الشحات سجل هدفاً رائعاً امام سيراميكا

وتابع محمد شبانة: "الأهلي تفوق بشكل كبير في الشوط الثاني أمام سيراميكا، كما تألق مصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر وانقذ فرصتين ونال إشادة كبيرة من الجميع".

وواصل: "حسين الشحات سجل هدفا رائعا لمرمى الأهلي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة قبل مواجهة الوداد المغربي".

وأردف: "الأهلي يستعد لمواجهة الوداد المغربي، والبطولة الافريقية تنادي الأحمر، والفوز باللقب حاليا أصبح هدف لكل المصريين، وجمهور الكرة المصرية ينتظر تتويج الفريق باللقب، ولاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة أمام الجمهور".

وأكمل: "مروان عطية مستقبل خط وسط الأهلي، والفريق حاليا في أفضل حالاته، وسيراميكا كليوباترا حاول مجاراة الأهلي لكنه وجد صعوبة كبيرة".

وأتم: "كولر قام باستبعاد طاهر من قائمة الأهلي للمباراة، والمدرب عقد جلسة معه مؤخرا بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وأي لاعب لن يستطيع الدخول بشكل جيد وسط المجموعة سيتم ابعاده عن المباريات".

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات امام سيراميكا صحيح

من جانبه قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".

وواصل: "هدف الأهلي صحيح، ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة تمامًا، وانذار كهربا مستحق لأنه ادعى التمثيل رغم وجود احتكاك بسيط".