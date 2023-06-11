أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في جنوب مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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وتضمن البيان إعراب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

هذا، وتؤكد مصر تضامنها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، داعيةً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.