عاجل
جازان السعودية تحت الغبار.. والدفاع المدني يحذر
الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر تدين الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في جنوب مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

اقرأ أيضًا.. وزير الخارجية يهنئ نظيره التركي بتوليه المنصب الجديد

وتضمن البيان إعراب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تدين الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو

هذا، وتؤكد مصر تضامنها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب، داعيةً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.

مواد متعلقة

وزير الخارجية يهنئ نظيره التركي بتوليه المنصب الجديد

الخارجية توضح سبب الإجراءات الجديدة لدخول السودانيين إلى مصر

وزير الخارجية الأمريكي فى الصين خلال أيام
الجريدة الورقية