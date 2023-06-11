هنأ السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا لتوليه المنصب الجديد، حسبما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة لوزير خارجية تركيا على تولى مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، معرباً عن التطلع للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها.

وزير الخارجية يهنئ نظيره التركي بتوليه المنصب الجديد

كما تطرق الاتصال إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلاً عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، وجه وزير خارجية تركيا الشكر لوزير الخارجية على مبادرته بالاتصال، مؤكداً على أهمية المضي قدماً في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين، ومرحباً ببداية التواصل مع نظيره للعمل نحو تعزيز التفاهم والمصالح المشتركة تحقيقاً لمصالح الشعبين المصري والتركي.