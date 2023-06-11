زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة هوكايدو اليابانية

شهدت اليابان زلزال عنيف، اليوم الأحد، بلغت قوته 6.2 درجة، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووفقا لقراءة أولية ويقع مركزه على عمق 140 كيلومترا ضرب منطقة هوكايدو في شمال اليابان.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع قبالة ساحل بلدة أوراكاوا، مضيفة أنها لم تصدر تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

زلزال يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح اليوم، حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي تشهده جوهانسبرج لأول مرة منذ 9 سنوات، وقع الساعة 0038 بتوقيت غرينتش على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر بعض سكان جوهانسبرج أنهم شعروا بهزات أرضية، وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

واهتزت المباني في جميع أنحاء مقاطعة غوتنج، حيث تقع جوهانسبرج، أكبر مدينة في البلاد ومركزها التجاري.

وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارا هيكلية طفيفة في الجدران.

وأكدت شركة كريسيس24 المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر الأمنية وإدارة الأزمات إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

وفي أغسطس 2014، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة تعدين الذهب بالقرب من جوهانسبرج. وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا بقوة 6.3 درجة في مقاطعة ويسترن كيب في عام 1969.

وفي سياق آخر، ذكر معهد "الجيوديناميكا" ومقره أثينا أن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة "أتالانتي" في "اثيوتيدا" شرق اليونان أمس السبت.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم أن الزلزال وقع الساعة الواحدة و4 دقائق بعد ظهر السبت، وكان مركزه على بعد 12 كيلومترا شمال شرق "أتالانتي"، وعلى عمق 17.3 كيلومترا.

وشعر السكان بالزلزال في منطقة أوسع نطاقا، بما في ذلك شبه جزيرة "آتيكا".

يذكر أن المنطقة شهدت نشاطا زلزاليا واسعا في الأيام الأخيرة.

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