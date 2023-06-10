زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق اليونان

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر منطقة أتالانتي في منطقة فثيوتيدا شرق اليونان اليوم السبت، وفقًا لمعهد الجيوديناميكا اليوناني.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن بيان المعهد القول إن مركز الزلزال يقع على بعد 12 كيلومترًا شمال غرب أتالانتي على عمق 17.3 كيلومتر حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الأوسع، بما في ذلك أتيكا.

وشهدت المنطقة نشاطًا زلزاليًا كبيرًا في الأيام الأخيرة وكان آخرها بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر يوم أمس الأول.

كيف تتصرف إذا وقع الزلزال:

تقع كوارث الطبيعة على نحو مباغت، فلا يدري الناس في العادة، كيف ينبغي التصرف، في حين يوصي الخبراء بخطوات محسوبة عند وقوع الزلازل، مثلًا، لا سيما أن ارتكاب بعض الأخطاء قد يعرقل مهمة الإنقاذ ويقلل احتمال النجاة من موت محقق.

وبحسب منصة "getprepared" الكندية المختصة في إرشادات الطوارئ والكوارث، فإن التعامل مع الزلازل يقتضي معرفة خطوات ضرورية لتفادي الأسوأ.

ويوضح المصدر أن هناك خطوات ينبغي القيام بها بشكل مسبق، لا سيما في الدول التي تقع في مناطق معروفة بالنشاط الزلزالي، مثل جنوب شرق آسيا

وفي حال، شعر شخص ما باهتزاز الأرض وحدوث الزلزال من حوله، فإنه يحتاج إلى التالي:

ابق في داخل البيت، ولا تخرج، تفاديًا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

اختبئ تحت أثاث صلب مثل الطاولة أو المكتب.

احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوي من الجسم، تفاديًا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

تحرك حيثما تحركت تلك الأشياء إلى حين أن تتأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت.

إذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته، فعليك أن تقف منتصبًا أمام الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق.

في حال كنت داخل مركز تجاري كالمول، أسرع نحو أقرب محل، وابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة.

إذا كان الشخص على كرسي متحرك لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ينصحه الخبراء بأن يجعل الكرسي في حالة "قفل" حتى لا يتحرك، فيما ينبغي أن يضع يديه وذراعيه حول الرأس..