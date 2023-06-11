زلزال قوي يهز جنوب إفريقيا.. الأول منذ 9 سنوات

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح اليوم الأحد، حسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال الذي تشهده جوهانسبرج لأول مرة منذ 9 سنوات، وقع الساعة 0038 بتوقيت غرينتش على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر بعض سكان جوهانسبرج أنهم شعروا بهزات أرضية، وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

واهتزت المباني في جميع أنحاء مقاطعة غوتنج، حيث تقع جوهانسبرج، أكبر مدينة في البلاد ومركزها التجاري.

وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارا هيكلية طفيفة في الجدران.

وأكدت شركة كريسيس24 المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر الأمنية وإدارة الأزمات إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

زلازل مختلفة تضرب جنوب أفريقيا

وفي أغسطس 2014، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة تعدين الذهب بالقرب من جوهانسبرج. وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا بقوة 6.3 درجة في مقاطعة ويسترن كيب في عام 1969.

وفي سياق آخر، ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي التايواني أن سلسلة من الزلازل ضربت تايوان، بلغت ذروتها بزلزال قوته 5.3 درجة، وقع مركزه في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان أمس السبت.

وقالت صحيفة "تايوان نيوز" أن الزلزال الأكثر قوة، وقع في الساعة الواحدة و31 بعد ظهر السبت، في بلدة "سانديمين"، على بعد 28.8 كيلومتر شمال شرق مقر الحكومة المحلية لمقاطعة "بينجتونج"، ووقع مركز الزلزال على بعد 10.3 كيلومتر تحت الأرض.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن جراء الزلازل.

وكان زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب تايوان في 11 فبراير الماضي.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 32 كيلومترا تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 23.38 درجة شمالا وخط طول 121.66 درجة غربا.

ووقع زلزال آخر بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل شرق تايوان في 15 ديسمبر الماضي.

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