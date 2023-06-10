الأهلي في ورطة بسبب كهربا قبل لقاء الوداد.. والإيقاف الطويل يطارده

تحدث أسامة حسن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موقف النادي من غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي المستحقة للنادي الأبيض.

وأكد أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن الفترة التي قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لدفع الغرامه تنتهي مساء اليوم" السبت" وسيكون من حق الفيفا إيقاف كهربا مرة أخرى لمدة تصل عام ونصف.

وأضاف أسامة أن مجلس إدارة الزمالك لن يتهاون مع كهربا خاصة وأن مجلس الإدارة يلبي طلبات الجماهير التي ترغب في عقاب كهربا بعد الهروب المفاجئ من نادي الزمالك

وأضاف أن كهربا مهدد حاليا بالإيقاف لفترة طويله للغايه مشددًا أن مجلس إدارة الأهلي قرر إعارة اللاعب لنادِ خليجي حتي يتكفل النادي الآخر بدفع قيمة الغرامة كاملة.