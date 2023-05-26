صور شكوى الزمالك للفيفا ضد اتحاد الكرة والأهلي وكهربا

نشر نادي الزمالك صور الشكوى المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي ولجنة التظلمات بالجبلاية واللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر.

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اتحاد الكرة والأهلي ولجنة التظلمات وكهربا.

أكد رئيس نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي، أن الفارس الأبيض تقدم بشكوى رسمية بالفعل، وقال "لست جبانا ومجلس الإدارة وافق بالكامل على التقدم بالشكوى".

صور شكوى الزمالك للفيفا:

تابع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بإرسالها للفيفا، واستعرض رئيس القلعة البيضاء الشكوى، والتي كانت كالآتي:

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًّا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.