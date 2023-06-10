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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مدرب الوداد المغربي يتوعد الأهلي ويستبعد أخطاء تحكيمية لها السبب

البليجكي سفين فاندنبروك
البليجكي سفين فاندنبروك

تحدث البليجكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي، عن مواجهة الأهلي في المباراة التي ستقام غدا " الأحد" بملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات صحفية: نعلم أن المهمة صعبة ولكن لاعبينا جاهزون بنسبة 200% للمباراة وهدفنا الفوز وحصد اللقب الأفريقي.

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وأضاف: كل لاعبينا جاهزون لمواجهة الأهلي عدا زهير المترجي الذي لم يتدرب معنا حتى الآن وسنرى موقفه غداً، مشيرًا إلى أن الضغط يجب أن يكون على المنافس وهو الأهلي لأننا نلعب وسط جماهيرنا ولدينا خبرات كبيرة في النهائيات.

ونفى مدرب الوداد وجود أخطاء متوقعه  وقد تحدث من حكم كبير في وجود تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" والعالم كله يتابع تلك المباريات.

 

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