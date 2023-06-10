مدرب الأهلي: جاهزون للقاء الوداد ولدينا الأفضلية وأتمنى عدالة تحكيمية

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم.

إقرأ أيضًا

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، والجميع لديهم روح معنوية عالية، مشيرا إلى أن الأهلي حقق الفوز في اللقاء الأول، ويملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

وأضاف أن لاعبي الأهلي خاضوا مباريات أمام أعداد ضخمة من الجماهير في دول مختلفة، ويمتلكون خبرات كبيرة، وجماهير الوداد لن تشارك في المباراة لكون بمثابة عبء على لاعبي الأهلي، وإنما الجماهير تشجع وتساند ووجودها يمنح دفعة كبيرة.

وأشار كولر إلى أن أي فريق يعاني من الإصابات، وأن الأخطاء جزء من كرة القدم، وهو ما حدث عند المنافس، وأن تجارب لاعبي الأهلي حاضرة، وسبق لهم خوض مواجهات أصعب بكثير، وفريق الأهلي يملك الخبرات الكثيرة التي تساعده في مواجهة أي موقف.

وقال كولر: «إذا أمسك لاعب الكرة بيده بشكل متعمد، خاصة إذا كان هناك انفراد من لاعبين بشكل مباشر، فذلك يستحق طرد مباشر، ومع ذلك لم يتدخل طاقم التحكيم، ولم يتقدم الأهلي بأي احتجاج رسمي على ذلك».

وأكمل: «عقب المباراة الأولى تحدثت مع اللاعبين وتحدثنا عن اللقاء، وكل ما يمكن تأكيده أننا جاهزون وأن المنافس هو من عليه ضغوط؛ لأننا حققنا الفوز في الذهاب».

وشدد كولر على أن الفريق قدم مباراة قوية في القاهرة وكانت له فرص عديدة وأكثر بكثير مما حصل عليه الوداد.

الشناوي: الأهلي جاهز لمواجهة فريق الوداد المغربي

في حين قال محمد الشناوي، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي جاهز لمواجهة فريق الوداد المغربي غدًا الأحد في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، إلى أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الذهاب؛ للتركيز على لقاء العودة الصعب، وقال إن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة في التتويج بكأس البطولة والعودة بها إلى القاهرة.

وأضاف: «مصطفى شوبير لعب مباراة قوية في الذهاب وجميعنا في الفريق على قلب رجل واحد، وفي الأهلي دائما نساند بعضنا البعض من أجل مصلحة الفريق».

وأضح أن الأهلي يركز في لقاء الغد فقط، ولا ينظر للماضي، وجميع اللاعبين لديهم خبرات اللعب وسط جماهير المغرب والاستمتاع بذلك، مؤكدا أن اللاعبين يدركون قيمة اللقاء الذي يتمنى أن يكون ممتعًا لجماهير كرة القدم بشكل عام، مشددا على أن الأهلي أنهى الشوط الأول من النهائي في القاهرة، وسوف يسعى بكل قوته في الشوط الثاني غدًا للعودة باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

واختتم حديثة قائلا: «كل اللاعبين جاهزون بقوة، وحققنا الفوز في لقاء الذهاب، وبإذن الله سنفوز بالكأس، مؤكدا أن الأهلي توج بعشرة ألقاب لدوري الأبطال، ويبحث عن اللقب الحادي عشر، ويحترم جميع المنافسين».