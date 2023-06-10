العامري يوجه رسالة لـ الأهلى .. ويكشف سر غيابه عن رحلة المغرب

كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلى ، عن سر غيابه عن رحلة المغرب لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في مواجهة الإياب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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العامري : ظروف صحية معتني عن الأهلي

وقال العامري عبر تدوينة بصفحته عبر موقع فيسبوك:" ظروف صحية أسرية منعتني من التواجد في المغرب".

وأضاف:" يا رب انصر الأهلى .. كل واحد ماشي في الشارع بيقول يارب .. كل مشاعر الناس متجهة للمغرب لدعم النادى الأهلى وبتقول يارب ".

وتابع:" كل الدعم للزملاء فى مجلس الادارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وكل الدعم للاعبين والجهاز الفنى في الأهلى لاسعاد الملايين " .

نصيحة العامري فاروق للاعبي الأهلي

وواصل: " الثقة والتحدى والاصرار والإخلاص والجهد والعطاء االذكاء فى استخدام الخبرات هى قوتك فى الملعب.. صدقونى هما خايفين منكم ومن إمكانياتكم".

وأتم قائلاً: “ إن شاء الله يا أهلي الـ11 بإذن الله.. أخيراً من يتوكل على الله فهو حسبه ”.

موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والوداد المغربي مساء غدًا الأحد، على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي في القاهرة بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل الاهداف كل من بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا وسيف الدين بوهره.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء غد الأحد في اللقاء المرتقب على ستاد المركب محمد الخامس ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





القنوات الناقلة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد 11 يونيو



يذاع هذا اللقاء القوي الذي يجمع بين بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي على قناة بين سبورتس 4، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية.

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