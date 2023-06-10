الأهلي بالزي التقليدي والوداد بالأبيض الكامل في موقعة الغد

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الوداد البيضاوي، ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022/2023.

وعقد الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والوداد مساء اليوم، من أجل الاتفاق على ترتيبات تنظيم المواجهة المرتقبة، والتي تجمع الفريقين مساء غدٍ الأحد.

وحضرهذا الاجتماع الرباعي الأهلاوي:

الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، بجانب مندوبو الوداد، في تواجد حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب اللقاء وحكم المباراة.

وأسفر الاجتماع عن مناقشة العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة، بالإضافة إلى الزي الخاص بكل فريق.

كما شهد الاجتماع الاستقرار على الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

بينما يرتدي الوداد زي مكون من اللون الأبيض بالكامل، فيما يرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود.

ويرغب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن التتويج بالبطولة الحادية عشر خلال مواجهة الغد أمام الوداد.

وانتقد كولر الأداء التحكيمي خلال المؤتمر الصحفي، بعدما رفض حكم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، اشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفريق المغربي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وداد الأمة

ومن المتوقع أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل الوداد المتوقع أمام الأهلي

بينما من المتوقع أن يبدأ الفريق المغربي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا

الوسط: يحيى جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني

الهجوم: محمد أوناجم- سيف الدين بوهرة- سامبو جونيور.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاشرة مساء غد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس.