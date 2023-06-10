مدرب الوداد يفاجئ الأهلي في نهائي أفريقيا

فاجأ مدرب نادي الوداد المغربي، الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قبل النهائي المنتظر في دوري أبطال أفريقيا.

مفاجأة الوداد تتمثل في تواجد زهير المترجي في قائمة الفريق المغربي في إياب نهائي أفريقيا على الرغم من إصابته في الأيام الماضية، إذ خرجت تقارير عن عدم لحاق اللاعب بمباراة الأهلي.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن مصادر داخل الوداد أكدت صعوبة لحاق زهير المرتجي بمباراة العودة بنهائي أفريقيا، ذلك وفقًا لتقرير الجهاز الطبي للوداد الذي أكد استحالة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة، وأنه بنسبة كبيرة سيغيب عن لقاء العودة.

وكان زهير المرتجي قد تحامل على نفسه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف بعدما أصيب في مباراة سابقة أمام المغرب التطواني في الدوري.

قائمة الوداد أمام الأهلي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع - طه موريد- يانيس حنين.

خط الدفاع: أيوب العملود - الحسين بنعيادة - حمزة أيت علال - يحيى الندراني - أمين أبو الفتح - أمين فرحان - يحيى عطية الله - آرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - همام باعوش - رضا الجعدي - أيمن الحسوني - إسماعيل المترجي.

خط الهجوم: مؤيد اللافي - سيف الدين بوهرة - بديع أووك - هشام بوسفيان - سامبو جونيور - محمد اوناجم - حميد أحداد - زهير المترجي.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي في الذهاب بهدفين لهدف، على ملعب القاهرة الدولي، يوم الأحد الماضي، ويحتاج الأحمر للخروج بالتعادل أول الفوز بأية نتيجة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي والوداد، يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس في مباراة الإياب، عند دقات الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الـ 11 في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا فضلًا عن الثأر من الوداد في نهائي النسخة الماضية التي خسرها في المغرب بهدفين من دون رد.