تعليق رئيس اتحاد أذربيجان للكيك بوكسينج على مواجهة منتخب مصر

قدم أورخان علييف، رئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج، الشكر إلى الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على تنظيم لقاء ودي بين المنتخبين يعقد غدا الأحد في استاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت في قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد القاهرة : «رياضة الكيك بوكسينج تعد من الرياضيات المهمة في حياتنا في أذربيجان».



وتابع رئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج أنه على تمام الثقة أن المنافسة بين منتخب مصر وأذربيجان ستكون قوية للغاية متمنيا التوفيق للفريقين خلال المواجهات التي تعقد غدا الأحد.



من جانبه قال رامال اصلانوف نائب رئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج والمتحدث باسم الاتحاد، أنه سعيد بالتنظيم الجيد للقاء مع منتخب مصر للكيك بوكسينج غدا مشددا على أن رياضة الكيك بوكسينج مهمة لدى بلاده.



وأضاف أن اللاعبين المصريين سوف يظهرون قوة جبارة أمام لاعبي أذربيجان في المواجهات التي تقام غدا الأحد متمنيا التوفيق للجميع، وقدم الشكر على كل من ساهم في تنظيم هذه المنافسة والأفضل هو من سيفوز.



وعقد المؤتمر الصحفي اليوم السبت بحضور السفير الخان بولوخوف «Elkhan Polukhov» سفير

باسم الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج والأمين العام للاتحاد الأذربيجاني ومحمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.





