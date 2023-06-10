انعقاد مقرأة واعظات الأوقاف بالمسجد الأحمدي بطنطا

انعقدت مقرأة الواعظات شاركت فيها ١٥ واعظة من محافظة الغربية، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي جو إيماني بالمسجد الأحمدي بطنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس ‏الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، ‏والشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل المديرية، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن، والشيخ محمد كساب مدير عام الإرشاد، والشيخ محمد عبد الغني ‏صوله مدير الدعوة، والدكتور مجدي الرفاعي مدير إدارة شئون الإدارات.



جاء ذلك ضمن فعاليات وزارة الأوقاف المصرية بالمسجد الأحمدي بطنطا بمحافظة الغربية، والتي شهدت إقبالا كبيرا وإشادة واسعة بجهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم حفظًا وفهمًا.

طريقة الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية 2023

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في مشيخة الأزهر؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، حضر منهم( (164563)، وبلغ إجمالي الناجحين (124710) بنسبة (75.78%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (41496).

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة، حضر منهم (153717)، وبلغ إجمالي الناجحين (110119) بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان (45416 ).

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:

