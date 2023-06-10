موعد الاعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

تستعد إدارة قطاع المعاهد الأزهرية الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعدما انتهت الإدارة من جمع النتائج من كافة الإدارت التابعة لها على مستوي الجمهورية داخل الكنترول الرئيسي بالقاهرة.

ونجحت الادارة في جمع النتائج كافة على مستوي الجمهورية بعد التصحيح داخل الكنترولات الرئيسية بكل محافظة، تمهيدًا لاعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف الذي ينوب عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الاعتماد الرسمي بعد الاعتماد من قبل ادارة قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد الاعلان عن نتيجة الإعدادية الأزهرية

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فور الاعلان عنها من قبل الادارة التي أعلنت ظهر اليوم عن اقتراب الاعلان الرسمي عن النتائج لجيمع الطلاب على مستوي الجمهورية فور الاعتماد من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يصدر الأزهر بيان رسميًا يعلن فيه عن النتائج خلال الساعات المقبلة وذلك بعد الانتهاء من التصحيح الكامل لأوراق الطلاب على مستوي الجمهورية، وفقًا لما أعلن عنه الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

- الانتقال الى قطاع المعاهد الأزهرية.

- الدخول على نتائج الفصل الدراسي الأول.

- اختيار الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- طباعة النتيجة في حال رغبتك لطباعتها.

- كما يمكنك الحصول على النتيجة من خلال المعهد الأزهري التابع له، وذلك بعد يومين من اعتماد النتائج للطلاب من خلال وكيل الأزهر الشريف.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية:

مادة أصول الدين: تفسير حديث توحيد وسيرة 100 درجة.

مادة اللغة العربية: مطالعة ونصوص وإنشاء ونحو وصرف 100 درجة.

مادة الرياضيات: الجبر والهندسة 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية الأجنبية 40.

مادة الدراسات الاجتماعية 40.

مادة العلوم 40.

مجموع الترم الثاني من 490 درجة.