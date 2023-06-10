الأهلي يطارده شبح خسارة الأبطال الأفريقي مرتين متتاليين

يواجه فريق الأهلي الكروي مأزقًا جديدًا في حال خسارته بطولة دوري الأبطال الأفريقي غدًا الأحد أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

إذ يطارده شبح خسارة نهائيين متتاليين في دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى، ويجعله الفريق الأفريقي الوحيد الذي يسجل هذا الرقم السلبي مرتين حيث خسر نهائيي 2017 و2018 أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على التوالي.

بينما خسر في البطولة الأخيرة أمام الوداد المغربي أيضا في النهائي من مواجهة واحدة بملعب محمد الخامس بهدفين نظيفين.

وحقق فريق الأهلي أفضلية نسبية في الفوز ذهاباً الأسبوع الماضي في القاهرة 2-1، وفوزه أو تعادله يمنحانه اللقب الحادي عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي.

بينما يحتاج الوداد إلى الفوز ليتوج للمرة الرابعة في تاريخه والثانية توالياً، علماً أن الاتحاد الإفريقي يعتمد قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الملعب في حال التعادل.

وتضم قائمة الأندية التي خسرت نهائيين متتاليين في البطولة 4 أسماء حتى الآن، هم الأهلي المصري والترجي والنجم الساحلي التونسيين ومازيمبي الكونغولي.

وخسر العملاق القاهري نهائيي 2017 و2018 أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب، وهُزم الأخير مرتين متتاليتين أيضًا عامي 1999 و2000 على يد كل من الرجاء المغربي وهارتس أوف أوك الغاني تواليًا.

أما مواطنه النجم الساحلي فقد فشل في التتويج بالكأس الإفريقي عامي 2004 بعد الخسارة من إنيمبا النيجيري، و2005 حينما حقق الأهلي لقبه الرابع على حسابه.

وذاق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 5 ألقاب مرارة الخسارة في المباراة النهائية لنسختين على التوالي، عامي 1969 و1970 حينما كان بمسماه القديم تي بي إنجلبير، الأولى من الإسماعيلي المصري والثانية ضد أشانتي كوتوكو الغاني.