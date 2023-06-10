قائد الوداد: دوري الأبطال لن يغادر المغرب

شدد يحيى جبران، لاعب وسط الوداد المغربي على أن كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا لن يغادر المغرب، وذلك عندما يلتقي وداد الأمة بالأهلي في إياب نهائي البطولة.

وأكد جبران أن اللاعبين ليسوا بحاجة لتحفيز، بعد الدعم الكبير الذي تلقاه الفريق من اتحاد الكرة المغربي والجماهير المغربية طوال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن موقعة الأهلي تعد تحفيز بالنسبة للاعبين من أجل الانتصار والتتويج باللقب الرابع، وللمرة الثانية على التوالي، كما أن الجميع في الوداد تعاهد على عدم ترك الأس تغادر المغرب غدًا.

تصريحات جبران

يحيى جبران

تحدث يحيى جبران، في المؤتمر الصحفي لمواجهة الوداد والأهلي، حيث قال: "نحن لسنا بحاجة إلى تحفيز إضافي، بعد الدعم الكبير الذي تلقيناه من اتحاد الكرة والجماهير الودادية وكل المغاربة خلال الأسبوع الماضي".

وتابع: "موقعة الأهلي تعد تحفيز للفوز والتتويج باللقب، لنحصل على لقبنا الرابع، والثاني تواليا".

وأضاف:"اللاعبون تعاهدوا على عدم ترك هذه الكأس تغادر المغرب في مباراة الغد".

وأوضح: "الأهلي لا يحتاج لتعريف هويته، أو من يتحدث عنه، فهو نادٍ كبير معتاد على التتويج بالبطولات والتواجد في مثل هذه المحطات".

وأردف نجم الوداد تصريحاته: "ليس لدينا تفكير في الخصم غدًا، بقدر تفكيرنا فيما نحن مطالبون بتحقيقه، نكن الاحترام الكبير للأهلي في حدود معقولة".

وأتم:"لا نهاب الأهلي ونجوم الوداد اعتادوا خلال المواسم المنصرمة على أن يظهروا بحجم المواعيد الكبرى، لذلك نملك الثقة دون إفراط في التفاؤل".

الأهلي يبحث عن الـ 11

يبحث الأهلي عن الفوز باللقب الـ 11 له في بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، في إياب نهائي البطولة، والمقرر انطلاقه غدًا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1، ويحتاج الأهلي للتعادل بأي نتيجة أو الفوز من أجل التتويج رسميًا باللقب الحادي عشر في تاريخه، بعدما نجح في التتويج بالبطولة بعشر مرات سابقة، كانت اَخرها النسخة قبل الماضية على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

موعد موقعة الوداد والأهلي

تنطلق مواجهة الوداد والأهلي في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الوداد والأهلي على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي تُنقل جميع المسابقات القارية خلال الأعوام الماضية.