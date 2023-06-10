مدرب الوداد: الضغط على الأهلي وليس علينا وهدف الذهاب مؤثر

فاندنبروك

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، أن هدفهم في مباراة الذهاب غير جميع الحسابات.



ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد غدًا الأحد على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب أنتهت بين الفريقين يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.



أضاف فاندنبروك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن مباراة الغد مهمة لجميع الأطراف، أنه لشرف أن نكون في المباراة النهائية، سجلنا هدفا مقابل هدفين في مباراة الذهاب، هدفنا خارج الأرض غير كل شئ.



وتابع، نحن متحمسون، لقد تدربنا في أجواء جيدة، لدينا تركيز كبير وهذا يعني أننا سنحقق نتيجة جيدة، مضيفا أن سر تألق المجموعة اللاعبين أنفسهم.



وواصل: "من الممكن أن أعطي بعض النصائح لكن اللاعبين من يخلقون تلك الأجواء، العامل الذهني للمجموعة في الطريق هو السر، سنعمل جميعا على تحقيق اللقب".



الضغط على الأهلي وليس الوداد



وتابع، أن الضغط ليس على الوداد لكن على الأهلي، ليس لدينا أي شئ نخسره ، وعليه ليس علينا الضغط، لم نعاني من أي ضغط في مباراة الذهاب، يمكننا تكرار الأمر في لقاء العودة.



وأضاف أن دفاعنا لم يكن في حالة مثالية خلال مباراة الذهاب، مؤكدًا أن الأهلي أرتكب أخطاء في مباراة الذهاب مثلما فعلنا وشرحت للاعبين الأخطاء الخاصة بهم في الفيديو.



من يحقق أخطاء أقل سيتوج باللقب الأفريقي



وتابع، خصوصا في الهدف الثاني الذي أحرزه الأهلي، الفريق الذي سيرتكب أخطاءً أقل هو الفريق الذي سيحقق الفوز، ويحصد اللقب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، وسجل هدفي المارد الأحمر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبدالمنعم كهربا.





