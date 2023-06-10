بديل زهير المترجي في مباراة الوداد والأهلي بنهائي نهائي أفريقيا

زهير المترجي

يقترب زهير المترجي لاعب الوداد البيضاوي المغربي، من الغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمعه ضد الأهلي.



ويجهز المدرب سفين فاندنبروك المدير الففني لفريق الوداد المغربي، بديل زهير المترجي بعد تأكد غيابه عن النهائي بداعي الإصابة في الكاحل.

بديل زهير المترجي



وتابعت التقارير، أن فاندنبروك سيشرك سيف الدين بوهرة بدلا من المترجي، ويرى المدرب أن لاعبه بوهرة قادر على تعويض غيابه، لما يملكه من مهارات فنية مميزة في المراوغة وسط تألقه المميز هذا الموسم، ومساهمته بـ 7 أهداف خلال الموسم الجاري.



أضافت التقارير، أن مدرب الوداد عقد جلسة مع سيف الدين بوهرة لتحفيزه على الظهور بشكل مميز في لقاء الإياب ومنحه التعليمات الأخيرة.



وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد انتهت بهدفين لهدف والتي جمعتهما الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، وأحرز هدفي المارد الأحمر، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبدالمنعم كهربا.



مدرب الوداد: الضغط على الأهلي وليس علينا



أكد البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، أن هدفهم في مباراة الذهاب غير جميع الحسابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد غدًا الأحد على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



أضاف فاندنبروك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن مباراة الغد مهمة لجميع الأطراف، أنه لشرف أن نكون في المباراة النهائية، سجلنا هدفا مقابل هدفين في مباراة الذهاب، هدفنا خارج الأرض غير كل شئ.



وتابع، نحن متحمسون، لقد تدربنا في أجواء جيدة، لدينا تركيز كبير وهذا يعني أننا سنحقق نتيجة جيدة، مضيفا أن سر تألق المجموعة اللاعبين أنفسهم.



وواصل: "من الممكن أن أعطي بعض النصائح لكن اللاعبين من يخلقون تلك الأجواء، العامل الذهني للمجموعة في الطريق هو السر، سنعمل جميعا على تحقيق اللقب".



وتابع، أن الضغط ليس على الوداد لكن على الأهلي، ليس لدينا أي شئ نخسره ، وعليه ليس علينا الضغط، لم نعاني من أي ضغط في مباراة الذهاب، يمكننا تكرار الأمر في لقاء العودة.

وأضاف أن دفاعنا لم يكن في حالة مثالية خلال مباراة الذهاب، مؤكدًا أن الأهلي أرتكب أخطاء في مباراة الذهاب مثلما فعلنا وشرحت للاعبين الأخطاء الخاصة بهم في الفيديو.



