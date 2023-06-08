استقبل ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية في المغرب بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي وصلت برئاسة حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، فور وصولها مساء اليوم الخميس إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

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السفير المصري بالمغرب يستقبل بعثة الأهلي

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نظيره الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الاحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، على ملعب ستاد المركز الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام السفير بمقابلة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي حرص على مرافقة البعثة لـ كازابلانكا لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الإياب والتي قد تشهد التتويج باللقب.

السفير يؤكد الجاهزية لتوفير الراحة للأهلي

أكد سفر مصر بالمغرب على جاهزية طاقم السفارة لتقديم كل ما يمكن من أجل توفير الأجواء المناسبة للنادي الاهلي، قبل خوض المباراة المرتقبة امام الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل الأهداف بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، وسيف الدين بوهرة.

وكان لاعبي النادي الاهلي قد خاضوا المران الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

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