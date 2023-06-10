مارتينيز: السيتي يلعب كرة القدم التي أحبها

شدد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أن مانشستر سيتي يقدم كرة قدم ممتعة ومميزة، مؤكدًا أن السيتزين يعد أحد أفضل الفرق في العالم.

وأكد مارتينيز أن مانشستر سيتي من الصعب مواجهتهم، لكن إنتر ميلان واجه فرق صعبة وقوية للغاية في مرحلة المجموعات، وقدم الفريق عروض مميزة وقوية.

تصريحات مارتينيز

تحدث مارتينيز في تصريحات نقلها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الجمعة الماضي، والتي تحدث فيها عن مانشستر سيتي، خصم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "ليس لدي شك في أن السيتي أحد أفضل الفرق في العالم، يلعبون كرة القدم التي أحبها، وسيكون من الصعب مواجهتهم، كما أنهم يقدمون كرة جميلة ومميزة"

وتابع مارتينيز تصريحاته: "إنتر ميلان واجه فرق صعبة للغاية في مرحلة المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، وقدمنا عروضا جيدة".

وأكمل نجم النيراتزوري:" يجب أن نستمتع بالمباراة لأنك لا تلعب نهائي دوري أبطال أوروبا كل يوم".

وشدد مارتينيز على أن اللقاء سيكون حلم تحقق بالنسبة لنا كلنا حال توجنا باللقب، لذلك فإن كل ما يتبقى هو التدرب بجدية وتقديم أفضل ما لدينا، ونتمنى أن يفوز الفريق الأفضل، وأن نرفع الكأس في النهاية".

موعد مباراة نهائي دوري الأبطال

يستعد مانشستر سيتي وإنتر ميلان لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الليلة.

وكان مانشستر سيتي قد صعد لنهائي الشامبيونزليج، بعد اقصاء ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل النيراتزوري الإيطالي، بعدما أخرج مواطنه ميلان في نفس الدور.

موعد المباراة

يلتقي مانشستر سيتي بنظيره إنتر في العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب “أتاتوك الأولمبي” بتركيا.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة مانشستر سيتي وإنتر على شبكة قنوات “بين سبورتس”، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل حصري في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويبحث الفريقين عن تحقيق البطولة خلال مباراة اليوم، حيث يحتاج السيتي لتحقيق أول لقب دوري أبطال في تاريخه، بينما توج إنتر ميلان بالبطولة 3 مرات، وهم:1963-64، 1964-65، 2009-10، ويأمل الفريق الإيطالي في تحقيق الرابعة الليلة.