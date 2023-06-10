أرسنال يحصن مدافعه حتي عام 2027

يبحث إدارة أرسنال في الوقت الحالي على التحصين و المحافظة على المدافع الفرنسي ويليام صاليبا في خطة الإدارة الإنجليزية للمحافظة على القوام الأساسي فى الفترة القادمة .

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو بموقع سكاي سبورت والموثق الخاص بسوق الإنتقالات، بخصوص تجديد اللاعب مع الجانرز.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي المؤثق على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بخصوص تجديد ويليام ساليبا مع الأرسنال:"

افهم أن آرسنال يتقدم في المحادثات لتمديد عقد ويليام صليبا. تم تحديد موعد جولة جديدة من المحادثات وستجرى في الساعات القادمة.

ويستهدف فريق أرسنال لتجديد المدافع الفرنسي حتي عام 2027 بجانب وضع شرط جزائي كبير لتحصين اللاعب منعا لاي نادي.

أصبح صليبا من أبرز اللاعبين لفريق الأرسنال بجانب أفضل دفاع لفريق الجانرز،وغاب عن فريق أرسنال 11 مباراة شكل سقوط في مستوى أرسنال، وهو ما أفقد النادي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجددت أرسنال مع الثلاثي بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي وآرون رامسديل.

شارك صليبا في إجمالي 33 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد .

يستهدف نادي أرسنال الدخول بقوة فترة الانتقالات الصيفية 2023 عن طريق محاولة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي لتدعيم خط دفاعه خاصة بعد تاهله للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

ويفكر ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال في كدة أسماء قوية من أجل تدعيم فريقه بمزيد من اللاعبين لمواصلة المنافسة على الألقاب والبطولات في الموسم المقبل.

وأصبح أرسنال منفتح على فكرة التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي والذي لعب معارًا لمدة 6 أشهر ضمن صفوف بايرن ميونخ بعد خلافاته مع الإسباني بيب جوارديولا.

أرسنال يفاوض جواو كانسيلو

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أرسنال بدأ مفاوضاته الشفهية مع البرتغالي جواو كانسيلو لبحث إمكانية رحيله نهائيا عن مانشستر سيتي والانتقال إلى الجانرز.

ويسعى أرسنال إلى استغلال عدم تحديد بايرن ميونخ موقفه من التعاقد نهائيا مع جواو كانسيلو حيث سيصل سعر الصفقة إلى 60 مليون جنيه استرليني وهو الأمر الذي لا يقنع النادي الألماني.