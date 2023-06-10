اليوم .. الأهلى يخوض مرانه الختامي إستعدادا لموقعة الوداد في نهائي إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولرمرانه الختامي استعدادًا لموقعة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

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من المقرر أن يبدأ المران الختامي للمارد الأحمر في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما ينطلق المران في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والمقرر له على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

الأهلى يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بالتواجد خلال الربع الساعة الأولى من المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وفقا للوائح الخاصة بالاتحاد الإفريقي «كاف».

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر محاضرة فنية للاعبين في فندق الإقامة قبل المغادرة لخوض المران الأخير؛ استعدادا للمباراة المرتقبة.

موعد الإجتماع الفني لمباراة الأهلى والوداد

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الفني للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فيما يقام في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وذلك من اجل وضع الترتيبات الخاصة بالمباراة .ويشهد الاجتماع الخاص بمباراة الأهلى والوداد حضور كلا من الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري والطاقم الإداري للنادي، ومندوبي نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء.

ويناقش الاجتماع الامور التنظيمية الخاصة بمباراة النهائي بين الأهلى والوداد من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة والزي الخاص بكلا من الأهلي والوداد .

والجدير بالذكر أن مواجهة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، ووقع على أهداف الشياطين الحمرخلال اللقاء كل من ببرسي تاو في مجريات الشوط الأول، ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية أحداث الشوط الثاني قبل أن ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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