السيطرة على حريق بجوار مزلقان القبارى في الإسكندرية

شهدت منطقة القباري غرب محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، نشوب حريق في كمية من الأخشاب متواجدة بجوار مزلقان القبارى دائرة حي غرب الإسكندرية، دون إصابات بين المواطنين.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق بأخشاب بجوار مزلقان القباري، وعلى الفور بناء على تكليفات إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب بسرعة التعامل مع الحادث ومتابعة تأثير الحادث.

وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية، أنه فور ورود بلاغ عن نشوب حريق بأخشاب بجوار مزلقان القبارى تم التواجد الفورى وتمت السيطرة على الحريق بدون إصابات وذلك بوجود الدفاع المدنى والحريق والأجهزة المعنية وبالتنسيق والتعاون مع حى وسط وجميع الأجهزة التنفيذية بالحى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق فى الواقعة وسماع شهود الواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، اندلع حريق بكشك في مطلع كوبري فيصل بميدان الجيزة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

السيطرة على حريق في فيصل

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً باشتعال حريق بمطلع كوبري فيصل، في ميدان الجيزة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من إخماد النيران قبل امتدادها للمنشآت والعقارات المجاورة دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وعلى جانب آخر، اشتعل حريق بكابينة كهرباء في منطقة الطالبية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق في شارع محمود سلام بالطالبية، تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريقا اشتعل بكابينة كهرباء، فتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات.

كما سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكابل كهرباء، بمنطقة أرض نصار، في المنيب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتكثف إدارة الحماية المدنية في وزارة الداخلية من جهودها للتعامل مع كافة بلاغات الحرائق التي تصلها، وتحرص على الوصول سريعاً لأماكن اندلاع الحرائق بهدف الحفاظ على سلامة من يتصادف وجودهم في تلك الأماكن.