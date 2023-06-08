تحريات أمن الجيزة تكشف سبب نشوب حريق بمستشفى مصر الدولي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة فى واقعة نشوب حريق بمستشفى مصر الدولي بالجيزة " أن النيران شبت بالمطبخ الخاص بالمستشفى "



وأضافت التحريات أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الارواح او مصابين



ونجح رجال الإطفاء فى إخماد الحريق قبل امتداده لباقى المجاورات



وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة سيطرت علي حريق محدود نشب داخل مستشفى مصر الدولي بدائرة قسم شرطة الدقى دون وقوع اصابات



بلاغ لنشوب حريق

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مستشفى مصر الدولي دون وقوع اصابات



انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنسة مدعومة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع اصابات



وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات



نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:



إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال



كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.



وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.



كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.



وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار والإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجئ.





