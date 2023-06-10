السبت 10 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

كشف غموض العثور على جثمان عامل زراعي في سوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثمان عامل زراعى مصاباً بطلق نارى بالرقبة داخل سيارته الملاكى.

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 تبين أن وراء الواقعة شقيقه مزارع بسبب خلافات مالية بينهما، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم.

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود متوفى داخل سيارته الملاكى بناحية قرية أولاد عليو بالطريق الزراعى دائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة، حيث تبين إصابته بطلق نارى بالرقبة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود شخص متوفي داخل سيارته بطريق زراعي بقرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا، حيث تبين أنه يدعي أبو الخل أ ع  43 سنة عامل زراعي ويقيم طريق سوهاج قنا الزراعي ببندر البلينا داخل سيارته الملاكي متوفي أثر إصابته بطلق ناري بالرقبة من الناحية اليمني.

وبسؤال زوجته المدعوة هدي ع ف 29 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية اتهمت شقيق زوجها المدعو معروف أ ع 52 سنة عامل زراعي - ويقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها وإطلاق عيار ناري صوبه مما أدي لوفاته بسبب خلافات مالية بينهما.

وتم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن طبنجة حلوان تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

حادث تصادم يحصد روح سيدة مُسنة 

وعلى جانب آخر، لفظت مُسنة أنفاسها الأخيرة أمس الجمعة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، أمام مدخل قرية الشيخ عيسى في محافظة قنا.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي في قنا.

وتبين مصرع فوزية.م - 70 عاماً، مقيمة بقرية الجزيرية في مركز قنا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي في قنا، أثناء عبورها الطريق.

 تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

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