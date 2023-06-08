انتشال جثث مهاجرين أفارقة بعد غرق قاربهم قبالة سواحل إيطاليا

قال فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم منطقة المنستير في تونس، إن خفر السواحل التونسي، انتشل جثث تسعة مهاجرين أفارقة، وأنقذ 29 بعد غرق قاربهم قبالة سواحل المنستير أثناء محاولتهم الوصول إلى الساحل الإيطالي.

وأضاف بن جحا أن عمليات البحث جارية عن المزيد من الغرقى المحتملين في هذه الكارثة الجديدة قبالة الساحل التونسي.

وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه أنقذ أو اعترض 14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي سجّل العام الماضي خلال نفس الفترة.



