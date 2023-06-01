انتشال جثمان شاب غرق في نهر النيل بالجيزة

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة على جثة غريق في مياه نهر النيل بدارة قسم شرطة الصف، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

غرق شاب بالجيزة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل بدائرة قسم الصف.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة.

وجري نقل الجثمان إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفي وقت سابق لقي شابين مصرعهما “غرقا”، بإحدى قرى الساحل الشمالى غرب الاسكندرية، إثر نزولهما البحر للسباحة، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمعاونة “غواصين الخير”، من انتشال جثة أحدهما وجارى البحث عن الأخر.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من قوات الإنقاذ النهري، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق لاثنين من الشباب فى البحر بإحدى قرى الساحل الشمالي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الشابين: محمد أحمد ومحمد جمال عوض الله، نزلا إلى مياه البحر للسباحة وجرفتهما الأمواج.

وقال الكابتن إيهاب المالحى، رئيس فريق «غواصين الخير»، إنه تم انتشال جثمان الشاب محمد أحمد، وجاري البحث عن جثمان الغريق الثاني، موضحًا أن فريق من غواصين الخير توجه صباح اليوم، إلى مكان غرق الشابين لبدء رحلة البحث عن جثمان الغريق الثاني.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى نقل جثمان الغريق إلى المشرحة تمهيدًا لتسليمه إلى ذويه بعد انتهاء تصاريح الدفن اللازمة.

جدير بالذكر ان محافظة الاسكندرية قد اعلنت رفع الرايات الحمراء على الشواطئ بسبب التقلبات الجوية وارتفاع الامواج وسرعة ارياح .