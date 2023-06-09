ترامب في مأزق.. 37 تُهمة جنائية بقضية الوثائق السرية

يُواجه الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب”، 37 تُهمة جنائية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ من دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مُغادرة البيت الأبيض في 2021، وذلك حسبما أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة، ترتبت الاتهامات على تعامل ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية العام المُقبل، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.

البرامج النووية الأمريكية:

كما تتضمن أيضًا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحُلفائها تُعرضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.

وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من فريق دفاع ترامب في القضية، ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

ومن المُقرر أن يُمثل ترامب أمام المحكمة للمرة الأولى فيما يخص هذه القضية، في ميامي، يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ 77.

من ناحية أخرى، أعلن محاميان عملا لصالح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، استقالتهما اليوم، بعد مرافعتهما عنه في الأشهر التي سبقت توجيه التُهم الفيدرالية إليه بخصوص سوء التعامل مع وثائق سرية.

هذا ولم يقدم المحاميان، جيم ترستي وجون رولي، أية تفاصيل حول دوافع الاستقالة، وبخلاف القول إن "هذه لحظة منطقية" للقيام بذلك، في ضوء لائحة الاتهام التي تم توجيهها يوم الخميس في المحكمة الأمريكية في ميامي.

بدوره، قال ترامب إن من سيُمثله حاليًا هو تود بلانش، المحامي من نيويورك، وذلك في قضية جنائية أخرى في مانهاتن تتعلق بدفع نقود مقابل الصمت عام 2016 للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز، في إشارة إلى تعيينه فريقًا جديدًا للدفاع عنه.

وقال المحاميان أيضًا إنهما لن يُمثلا ترامب من الآن فصاعدًا في التحقيق الجنائي الفيدرالي المعلق بشأن جهوده إلغاء نتائج خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.

بدوره، أعلن ترامب وللمرة الأولى أن المحاميين سيتراجعان عن مدوالة قضيته هذه، عبر منشور له على منصته Truth Social، وقال إن من سيُمثله الآن هو تود بلانش، كما لم يُعلق بلانش على الفور عندما طلبت منه وسائل إعلام التعليق على هذا الأمر.