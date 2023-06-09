منتخب مصر للصالات يصعد إلى دور الثمانية بكأس العرب

صعد منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، إلى دور الثمانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في السعودية عقب التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منتخب أمام العراق اليوم فى الجولة الثانية للبطولة.

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قائمة منتخب مصر لكرة الصالات في كأس العرب:

حققَّ منتخب مصر فوزا كبيرًا بنتيجة 7-2 على منتخب موريتانيا في مباراته الأولى ويختتم الفراعنة مباريات المجموعة يوم الأحد أمام فلسطين.

سجَّل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كلأ من مصطفى عيد ، محمد كوكى ومحمد محمد.

تضم القائمة للبطولة، 15 لاعبًا هم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.

وقع منتخب الصالات المصري في المجموعة الثالثة مع كلٍّ من العراق و فلسطين وموريتانيا.

حققَّ منتخب الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، فوزًا كبيرًا بنتيجة 7-2 على منتخب موريتانيا في مباراته الأولى ببطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في السعودية، سجَّل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كل من مصطفى عيد "هدفين"، وهدف لكل من طارق مصطفى، علي إبراهيم، محمد عبدالرازق كوكي، عبدالرحمن محمد، وخالد عبدالحليم "ماردونا"، وحصل مصطفى عيد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

تضم القائمة للبطولة، التي تقام في السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجاري، 15 لاعبًا هم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.

يذكر أن حقَّقَ منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، فوزا كبيرًا بنتيجة 7-2 على منتخب موريتانيا في مباراته الأولى ببطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في السعودية.

سجَّل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كل من: مصطفى عيد "هدفين"، وهدف لكل من طارق مصطفى، علي إبراهيم، محمد عبدالرازق كوكي، عبدالرحمن محمد، وخالد عبدالحليم "مارادونا".

وحصل مصطفى عيد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات في بطولة كأس العرب 15 لاعبًا وهم:

جمال عبدالناصر وأحمد فكري صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلي رمضان ومحمود فتحي.