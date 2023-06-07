الاتحاد المصري للكيك بوكسينج يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل مواجهة مصر وأذربيجان

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح عن إقامة مؤتمر صحفي يعقد يوم السبت المقبل في استاد القاهرة للكشف عن تفاصيل استضافة اللقاء الودي الذي يجمع بين منتخب مصر و نظيره منتخب أذربيجان.

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يأتي اللقاء ضمن استعدادات منتخب مصر للكيك بوكسين للاستحقاقات القارية و الدولية المقبلة.

و من جانبه قال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن اللقاء بين منتخب مصر و نظيره منتخب أذربيجان يعقد تحت رعاية سفارة أذربيجان و بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و نائب رئيس برلمان أذربيجان و السفير الخان بولوخوف (Elkhan Polukhov) سفير دولة أذربيجان بالقاهرة .

و تابع محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن المؤتمر الصحفي يعقد يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وكشف محمد صبيح رئيس الاتحا المصر للكي بوكسين أن اللقاء بين المنتخبين المصري و الأذربيجاني سيقام يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة و سيتم قبلها اللقاء إقامة المواجهة المباشرة بين اللاعبين قبل المباراة و التقاط الصور الخاصة بالحدث الرياضي .

و كشف محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن أهمية إلقاء بين منتخب مصر ونظيره منتخب أذربيجا ترجع إلى كونه بمثابة احتكاك قوي للاعبين المنتخب الوطني مع نظيره الأذربيجاني أحد المدارس الآسيوية في اللعبة خاصة و أن منتخب أذربيجان من المنتخبات القوية في اللعبة و هو ما يزيد من أهمية ذلك اللقاء كون الفراعنة يحتلون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي وحققوا المراكز الأولى في البطولات الإفريقية خلال النسخ الماضية.

و اختتم محمد صبيح ، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بأن هذه المواجهة بين المنتخبين اختارها منتخب أذربيجان لمواجهة مصر لقياس قوته قبل خوض الأحداث العالمية المقبلة وأيضا قبل خوض منتخب الفراعة بطولة الورلد جيمز العام الحالي.

مصر تشارك في بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينج بالأردن

و شارك منتخب مصر الوطني للكيك بوكسينج في بطولة الأندية الدولية الثالثة والتي اقيمت في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

و شارك محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكيك بوكسينج و الذي اقيم على هامش البطولة .

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