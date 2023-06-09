الأهلي يتوج ببطولة الدورى 86 بقيادة الجوهري في مثل يومنا هذا

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ببطولة الدورى الممتاز في مثل يومنا هذا الموافق 9 يونيو من عام 1986، وذلك علي حساب نظيره السويس.

وحسم الأهلي هذا اللقب من الدورى المصري الممتاز عام 1985- 1986، تحت قيادة المدير الفني الكبير محمود الجوهري، الذي كان يتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر في ذلك الوقت.

وحقق الأهلي الفوز علي نظيره السويس في ملعبه هذا العام في المباراة الأخيره بالدورى، بهدف دون رد سجله اللاعب الصاعد في ذلك الوقت محمد السيد بالدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وحصل الأهلي عي تلك النسخة من البطولة برصيد 33 نقطة، بفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك.

وبعد الفوز علي السويس في تلك المباراة من الدورى في موسم 1985-1986 ، ليحقق المارد الأحمر اللقب ال 20 في تاريخة الكروي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، هو لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بذلك الوقت.

الجدير بالذكر أن الأهلي 42 لقب من الدورى المصري ىالممتاز، حتي الأن، و 13 لقب من كأس السوبر المصري، و 38 لقب من بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الأول بالمغرب مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويبدأ المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يبدأ المران في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

يؤدي لمارد الأحمر مرانه اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق مران اليوم محاضرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء .

من المقرر أن يعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

وصول بعثة الأهلي للمغرب

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، وعضو مجلس الإدارة، وصلت إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس الخميس وذلك استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودعم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، البعثة قبل أن تغادر إلى المغرب بعدما أختتم المارد الأحمر مرانه بالقاهرة على ملعب التتش.