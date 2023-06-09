تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري في الدوري

اعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الاهلى أمام الاتحاد السكندري في الدوري

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

في خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ موسي دياوارا

في الهجوم.. محمود قاعود

البنك الاهلى

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي احمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ خالد مصطفي _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد